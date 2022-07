L’inflazione cambia il modo di confezionare i prodotti

NEW YORK - L'aumento del costo della vita costringe le famiglie a pagare di più per gli acquisti di tutti i giorni, le aziende così corrono ai ripari. Dal momento che spendono molto per la produzione e l'imballaggio di articoli, la modifica del packaging è un modo in cui le aziende cercano di contenere i costi. Lisa Pruett, presidente del RRD Packaging Solutions, afferma: «I cambiamenti nel packaging sono determinati».