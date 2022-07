Dal 15 settembre Amazon Prime sarà più caro

L'aumento dei prezzi in Europa, che fa seguito a quello annunciato da Amazon per Prime negli Stati Uniti a febbraio, riflette le crescenti pressioni esercitate da Wall Street sul nuovo amministratore delegato Andy Jassy per sostenere i profitti a fronte dell'aumento dell'inflazione e dell'incombere di una crisi. Gli acquirenti in Germania, il secondo mercato più grande di Amazon dopo gli Stati Uniti, vedranno le tariffe per l'iscrizione annuale a Prime salire del 30%. Il Regno Unito invece subirà un aumento del 20% all'anno, mentre i siti Amazon di Spagna, Italia e Francia addebiteranno ai membri Prime un costo annuo tra il 39% e il 43% in più, secondo quanto riportato dall'agenzia di stampa britannica Reuters.