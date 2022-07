TikTok abbandona i piani di espansione dell'e-commerce

Da parte sua TikTok afferma però di aver "messo in pausa" o ritardato il lancio di "Shop" in altri mercati europei. «Il nostro obiettivo - spiega un portavoce dell'azienda dopo l'articolo pubblicato dal Financial Times - è stato e rimane quello di fare di TikTok Shop un successo nel Regno Unito, insieme agli operatori e ai marchi con cui stiamo lavorando. Anche se la futura espansione internazionale di "TikTok Shop" può essere stata discussa in astratto o come obiettivo a lungo termine, non ci sono mai stati piani concreti per il lancio nei mercati europei nel primo semestre di quest'anno».