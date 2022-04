Shanghai tenta un'apertura, da Tesla si dorme in fabbrica

SHANGHAI - Shanghai si prepara ad allentare le misure per contenere il Covid-19 e a riavviare gli impianti produttivi, sia pure in modo graduale e controllato, mentre nel suo porto è stata registrata una punta massima di 477 portacontainer ferme all'11 aprile, in base ai calcoli di Bloomberg.

Dall'inizio dell'ondata di Omicron, a fine febbraio, l'hub finanziario cinese ha segnalato oltre 340'000 casi, in gran parte asintomatici, costringendo le autorità locali, in forza della politica della 'tolleranza zero' al Covid, a chiudere attività commerciali e fabbriche da almeno tre settimane con gravi ripercussioni sulla produzione e sulle catene di approvvigionamento locali e internazionali, ulteriormente esacerbate dalla chiusura di strade dentro e fuori la città.

Secondo quanto riferito dalle autorità, le principali aziende tra cui Tesla e Volkswagen sono tra le 666 aziende che avrebbero potuto riprendere le attività questa settimana, sotto la gestione delle bolle. Un promemoria diffuso da Tesla, ad esempio, ha stabilito che i dipendenti avrebbero dovuto dormire in fabbrica con la fornitura da parte dell'azienda di sacchi a pelo, materasso e pasti giornalieri.

Le riprese dei droni diffuse dai media cinesi hanno mostrato oggi l'arrivo dei dipendenti della compagnia di Elon Musk in fabbrica con i bagagli. Volkswagen, che ha riavviato la produzione a Changchun dopo l'allentamento delle restrizioni nel Jilin, sta studiando la fattibilità del riavvio delle operazioni anche a Shanghai.