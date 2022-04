I programmi Nickelodeon gratis per chi scappa dall'Ucraina

COLUMBUS - Paramount ha deciso di rendere gratuiti i contenuti di Nickelodeon ai rifugiati ucraini, per fornire un minimo di «conforto» alle famiglie costrette a lasciare le loro case.

Lo ha annunciato la società cinematografica e televisiva statunitense, come riportato dall'Independent.

Verranno quindi introdotte su YouTube versioni in lingua ucraina di determinati cartoni e programmi Nickelodeon, tra cui "SpongeBob", "Blaze e le mega macchine" e "Paw Patrol - la squadra dei cuccioli". Lo scopo, come detto, è quello di fornire conforto alle famiglie, «permettendo loro di continuare a sentirsi a casa e guardare i loro cartoni preferiti, anche se si trovano all'estero».

Paramount sta anche lanciando "Nickelodeon Ukraine Pluto TV", un canale in lingua ucraina e senza pubblicità che trasmetterà i cartoni e programmi di Nickelodeon. Il canale sarà disponibile in tutta Europa, «tra cui in Germania, Svizzera, Austria, Polonia, Ungheria, Spagna, Francia, Italia, ma anche in Medio Oriente e in Nord Africa», ha chiarito la società.

Le azioni a favore dei rifugiati da parte di Paramount si aggiungono ad una recente donazione di un milione di dollari, volta a sostenere le organizzazioni umanitarie che aiutano le famiglie in fuga dalla guerra.