Covid e guerra lasciano il segno: cala il numero dei miliardari

NEW YORK - La guerra, la pandemia e la debolezza dei mercati finanziari pesano sui miliardari sparsi qua e là per il globo. La classifica annuale di Forbes rivela che i Paperoni mondiali sono in tutto 2'668, ovvero 87 in meno rispetto allo scorso anno. E valgono 12'700 miliardi di dollari, circa 400 miliardi in meno di un anno fa.

L'invasione dell'Ucraina da parte della Russia ha 'decimato' i miliardari nel paese che sono 34 in meno rispetto allo scorso anno. In calo anche i Paperoni cinesi, con la stretta di Pechino sulle società hi-tech. La lista dei nuovi miliardari include Rihanna e Melinda French Gates, l'ex moglie di Bill Gates. L'America guida il mondo con 735 miliardari che valgono 4.700 miliardi di dollari, seguita dalla Cina con 607 magnati dal valore complessivo di 2'300 miliardi.

In cima c'è Musk - Chi c'è in vetta alla classifica? Lui, Elon Musk: Forbes ha stimato che alla data dell'11 marzo il patron di Tesla valeva 219 miliardi di dollari. Al secondo posto c'è Jeff Bezos con 171 miliardi, mentre in terza posizione di piazza Bernard Arnault con 158 miliardi.