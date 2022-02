Beneficenza da record: Elon Musk ha donato 5,7 miliardi di dollari in azioni Tesla

NEW YORK - È un gesto di beneficenza decisamente importante quello elargito da Elon Musk, che ha donato ben 5,7 miliardi di dollari in azioni Tesla.

L'operazione è avvenuta tra il 19 e il 29 novembre 2021, quando le 5'044'000 azioni valevano in media 1'000 dollari ciascuna.

Non è chiaro chi siano stati i beneficiari del generoso gesto. Tuttavia la mossa nasconde anche un risvolto fiscale, in quanto le azioni che vengono regalate in beneficenza non sono soggette alle tasse sulla plusvalenza.

Meglio di Musk hanno fatto solo Bill e Melinda Gates, che lo scorso anno hanno donato 15 miliardi di dollari, stando al Chronicle of Philantropy.

L'uomo più ricco del mondo non è nuovo a questo tipo di azioni, ma mai era stata raggiunta una cifra così alta. Nel 2021 aveva donato 20 milioni di dollari alle scuole di Cameron County, in Texas, luogo di lancio di Space X, e altri 10 milioni alla città di Brownsville.

Stando a un'analisi di Forbes (che non tiene conto di questa ultima donazione), nel 2021 Musk e Jeff Bezos, fondatore di Amazon, avrebbero donato in beneficenza meno dell'1% del loro patrimonio. Per gli imprenditori Warren Buffett e George Soros invece la cifra sale al 20%.