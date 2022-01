KFC non vuole utilizzare le patate locali, i cittadini minacciano un boicottaggio

NAIROBI - In Kenya è in atto una vera e propria battaglia a suon di patate. È noto che i problemi legati al Covid-19 si sono riversati nelle catene di approvvigionamento, a cui nemmeno i tuberi più famosi sono sfuggiti. Da giorni numerosi fast food di tutto il mondo stanno assistendo ad una vera e propria carenza di uno dei cibi più iconici delle varie catene, in attesa di ricevere i container pieni di patate che attraversano gli oceani.

KFC non fa eccezione. La penuria di patate destinate ai fast food del pollo fritto ha colpito anche il Kenya, tant'è che l'azienda ha deciso di fare un vero e proprio annuncio per spiegare l'assenza dei tuberi dai loro menù: «Amate così tanto le nostre patate fritte che le abbiamo finite! Ci dispiace!» si poteva leggere pochi giorni fa sul profilo Twitter kenyano di KFC. E l'antagonista Burger King non si è fatto sfuggire l'occasione di rispondere: «Noi abbiamo abbastanza patatine fritte per tutti!».

Fin qui nulla di diverso da ciò che succede in gran parte del mondo. Peccato che il Kenya sia uno dei grandi produttori di patate, motivo per cui i cittadini sono andati su tutte le furie. "Perché aspettare che le patate arrivino via mare quando i produttori locali ne hanno a sufficienza?": questo il pensiero di molti, che hanno lanciato una campagna via social per boicottare il fast food.

Il responsabile locale Jacques Theunissen ha spiegato a Business Daily che tutti i fornitori di KFC devono passare attraverso un processo che garantisce la qualità dei prodotti, e non può essere aggirato, nemmeno in casi di carenza. Una dichiarazione che è stata poi parzialmente smentita dai fatti: martedì la catena ha deciso di lanciare un progetto per l'acquisto di patate locali, precisando che già altri prodotti provengono dal Kenya, come il pollo e le verdure.