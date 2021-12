Non solo Google, multato anche Meta (Facebook)

MOSCA - Un tribunale russo ha inflitto oggi una maxi-multa a Meta (in precedenza nota come Facebook) per non aver rimosso contenuti ritenuti illegali nel Paese.

L'azienda statunitense è stata sanzionata per 1,9 miliardi di rubli (27 milioni di dollari).

Lo ha annunciato il servizio stampa della corte su Telegram. Stamani era stata resa nota un'altra pesante multa pari a 98 milioni di dollari nei confronti di Google con accuse analoghe.

La Russia sanziona regolarmente le grandi aziende digitali, accusate di non cancellare contenuti che promuovono droga, suicidi o che sono legati all'opposizione.