Sbaglia a digitare e svende un NFT a 3'000 dollari invece che 300mila

NEW YORK - Un errore di battitura è costato al proprietario di un NFT (non fungible token) centinaia di migliaia di dollari.

Si tratta di un utente che intendeva mettere l'opera "Bored Ape Yacht Club" numero 3.547 in vendita a 300mila dollari, ma a causa di un errore fatto inserendo il prezzo l'ha in realtà listata a soli 3'000 dollari. L'NFT è allora stato immediatamente comprato, si presume da un bot, e rimesso in vendita a circa 250mila dollari.

Il proprietario dell'opera virtuale ha dichiarato a CNet di averla messa in vendita per sbaglio a 0,75 ETH (la criptovaluta Ether) invece di 75 ETH, a causa di «un momento in cui si è sconcentrato». Un "solo" zero di differenza, che ha rappresentato però la perdita di un'ingente somma di denaro.

«Mi sono accorto immediatamente dell'errore quando il mio dito ha cliccato il mouse, ma era già troppo tardi, l'opera era stata istantaneamente venduta ancor prima che potessi cliccare su 'Annulla'», ha spiegato l'utente.

Come spiegato dall'emittente Bbc, tali errori possono essere reversibili nelle transazioni bancarie tradizionali, ma nel mercato delle cripto non c'è modo di annullare una tale vendita.

Sono 10'000 le opere d'arte digitali della serie "Bored Ape Yacht Club", con ognuna che si differenzia dalle altre grazie a qualche piccola variazione.