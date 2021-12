Lego progetta una nuova fabbrica in Vietnam da un miliardo di dollari

HANOI - I Lego sono sempre più amati in Asia, tanto che l'azienda produttrice ha deciso di aprire una seconda fabbrica in Asia. Il costo per il nuovo investimento in Vietnam è stimato a circa un miliardo di dollari.

Nel 2016 era stato aperto il primo stabilimento asiatico in Cina. Tuttavia ora la domanda sta superando l'offerta, motivo che ha spinto l'azienda danese a voler aprire una seconda fabbrica, riporta Reuters. E i rallentamenti legati alla catena di approvvigionamento non sono stati rilevanti nella decisione presa da Lego, fa sapere l'azienda.

Nella fabbrica saranno impegnati circa 4'000 lavoratori, e verranno prodotti 100 miliardi di mattoncini all'anno.

La nuova struttura sarà la prima dell'azienda ad emissioni zero, grazie anche all'istallazione di pannelli solari. Ed entro la fine del decennio l'azienda danese sostituirà i mattoncini realizzati con plastica proveniente dal petrolio con materiali sostenibili.