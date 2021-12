Rivelati i migliori artisti del 2021 secondo gli ascolti di Apple e Spotify

STOCCOLMA/LOS ALTOS - C'è chi ha intonato canzoni sul balcone, chi ha organizzato karaoke a distanza e chi ha indossato le cuffie per allontanarsi da un clima in casa non sempre accogliente. La musica è sempre una costante. E ci sono dei brani, artisti e album che in questo 2021 hanno accompagnato un po' tutti. Ecco quali secondo gli ascolti di Apple e Spotify.

Bad Bunny. Questo il nome dell’artista più ascoltato su Spotify nell’ultimo anno. Star portoricana, la sua voce è stata riprodotta più di 9,1 miliardi di volte e questo senza pubblicare nessun nuovo album. Al secondo posto c'è Taylor Swift e al terzo il gruppo k-pop BTS. Seguono i canadesi Drake e Justin Bieber. Per quanto riguarda i brani che sono risuonati più volte nel mondo, Olivia Rodrigo appare due volte, al primo e al quarto posto con "Drivers license" e la hit di Instagram e TikTok "Good4u". Al secondo e quarto posto ci sono Lil Nas X con "Montero (Call me by your name" e The Kid Laori con "Stay". Al quinto posto c'è "Levitating" di Dua Lipa.

Sono state stilate delle top five anche per i migliori album e podcast, ma due aspetti hanno colpito maggiormente il team Spotify: ci sono dischi rilasciati 20 anni fa che sono ritornati in classifica e un aumento di Playlist dedicate alle piante, oggi se ne contano più di 2,9 milioni. «La nostalgia ha avuto un ruolo negli ascolti del 2021. I fan hanno riscoperto i vecchi preferiti e le nuove generazioni li hanno adottati. Diciamolo chiaro: ci sono album e canzoni che sanno di casa». Tra questi ci sono "Rumors" dei Fleetwood Mac e "Nevermind" dei Nirvana. E, parlando di casa, «le persone hanno preso a cuore la teoria secondo cui la musica aiuta le piante a crescere».

E anche le vaccinazioni hanno influenzato gli ascolti. «All'inizio di quest'anno, con le prime campagne, i fan hanno creato playlist a tema. Più di 42 milioni di brani con riferimento a vaccini sono stati ascoltati». Ad esempio "Jolene" di Dolly Parton è tornato in voga, ma anche "I wanna dance with somebody" di Whitney Houston. Nella categoria Artista emergente dell'anno torna Olivia Rodrigo, che si è anche aggiudicata i titoli di album e canzone dell'anno. La miglior cantautrice è invece HER.

Apple ha invece annunciato i vincitori della terza edizioni degli Apple Music Awards, che vengono scelti «in base a un processo che riflette sia la prospettiva editoriale di Apple Music sia ciò che i clienti di tutto il mondo ascoltano di più». I premi sono assegnati secondo cinque categorie. Per la prima, Artista dell'anno, il vincitore è The Weeknd. Il vicepresidente dell'app di streaming ha affermato che «gli ultimi 12 mesi si sono rivelati un anno straordinario per la musica e siamo entusiasti di onorare gli artisti che stanno plasmando la cultura e che creano un contatto con i fan di tutto il mondo su Apple Music».

Spotify