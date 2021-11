Fatture doppie e tasse addebitate ai clienti deceduti, Westpac nei guai

SYDNEY - La banca australiana Westpac dovrà pagare almeno 81 milioni di dollari in sanzioni, oltre che 57 milioni di risarcimenti, in seguito allo scoppio di uno scandalo per il pessimo trattamento dei propri clienti, tra cui l'addebito di spese ad alcune persone decedute.

Il gigante bancario ha ammesso di aver infranto la legge dopo essere stato colpito da sei cause legali da parte dei regolatori dell'Australian Securities and Investments Commission (ASIC), che hanno intimato a Westpac di migliorare urgentemente la sua «cultura di compliance» (ovvero la verifica del rispetto degli standard, sulla base della missione e dei valori dell'azienda).

«La condotta e le violazioni denunciate in questi procedimenti hanno causato danni diffusi ai consumatori», ha dichiarato il vicepresidente dell'ASIC, Sarah Court, come riportato dalla Bbc. «In ognuna delle questioni aperte, Westpac non ha rispettato gli standard che i clienti si aspettano».

Ad esempio, una delle sei indagini ha scoperto che la banca ha addebitato più di 7 milioni di dollari in tasse per un periodo di 10 anni a più di 11'000 clienti deceduti «per servizi di consulenza finanziaria che non sono stati nemmeno forniti, a causa della loro morte», ha avvertito l'ASIC. Il regolatore ha poi aggiunto che Westpac ha distribuito polizze assicurative duplicate a più di 7'000 clienti, inducendoli a pagare inutilmente due volte per la stessa cosa. L'istituto ha poi tenuto aperti 21'000 conti di compagnie che non esistevano più, e a 25'000 clienti sono state addebitate delle spese - per più di 5 milioni - che non sono state comunicate in modo adeguato.

«Ci scusiamo, stiamo mettendo a posto le cose»

«I problemi sollevati in queste questioni non avrebbero dovuto verificarsi, e i nostri processi, sistemi e monitoraggio avrebbero dovuto essere migliori», ha ammesso in una dichiarazione l'amministratore delegato di Westpac, Peter King. «Stiamo mettendo le cose a posto e ci scusiamo con i nostri clienti».

È comunque solo l'ultimo di una serie di problemi per il gigante bancario. L'anno scorso ha infatti dovuto pagare una multa record di 930 milioni di dollari per aver violato le leggi australiane sul riciclaggio di denaro, scandalo che ha portato alle dimissioni dell'allora Ceo Brian Hartzer.

La sanzione di 113 milioni di dollari è stata concordata tra l'ASIC e Westpac, ma è ancora soggetta all'approvazione del tribunale.