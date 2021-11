Wilson, il pallone di Cast Away, venduto per 308'000 dollari

LOS ANGELES - Wilson, la famosa palla del film "Cast Away" è stato venduta per 308'000 dollari (circa 280'000 franchi). Stando a quanto scritto sul sito della casa d'aste Prop Store, la palla era stata costruita per sembrare già sporca e per girare le ultime scene del film. Avendo trascorso diverso tempo in acqua durante le riprese, la palla è leggermente deformata e sbiadita rispetto ad alcune inquadrature.

Nel film di Zemeckis il protagonista Tom Hanks parla con il pallone per tentare di non impazzire. Per la sua interpretazione l'attore ha ricevuto una nomination all'Oscar come migliore attore.

Nonostante gli anni Wilson presenta ancora il suo "volto" (tranquilli, era sangue finto), e per replicare i capelli sono stati inseriti degli steli di tabacco.

La casa d'aste ha messo in vendita più di 1'100 cimeli cinematografici. Degna di nota anche l'abito indossato da Will Ferrell nel film "Elf", che ha incassato ben 235'000 dollari (216'000 franchi).