Da oggi si possono bloccare gli utenti su Spotify

STOCCOLMA - Non vuoi che il tuo ex ascolti le tue playlist su Spotify? Adesso puoi bloccarlo. Da ieri è disponibile un nuovo aggiornamento della piattaforma streaming audio e pian piano arriverà in tutti i paesi. Al suo interno una nuova funzionalità: impedire a un utente di vedere il tuo profilo.

Viene un po' da chiedersi: in che senso? Spotify non è un social, non dà la possibilità di stabilire un collegamento diretto con gli altri utenti. Non c'è una chat. Eppure c'è chi non vuole più vedere apparire qualcuno nella propria home o non vuole che una determinata persona ascolti le sue playlist. E infatti, quando Spotify ha annunciato la novità, ha spiegato che era la modifica più richiesta dagli utenti.

Prima, per poter bloccare un profilo, era necessario rivolgersi al servizio clienti e poteva andare per le lunghe visti i milioni di utilizzatori della piattaforma. Ma ora basta un click. Che si acceda da smartphone o da desktop, basta aprire la pagina utente della persona che non si vuole più vedere o di cui non si vuole più ascoltare i contenuti che condivide nelle playlist per qualsivoglia motivo. Lì, nella barra laterale, dovrebbe apparire una nuova opzione sotto a quella "segnala", che è "blocca". Schiacciandola verrà impedito alla persona bloccata di poter accedere ai nostri contenuti e alle informazioni come il nome e la foto profilo. Come in tutti gli atri social, apparirà poi il tasto "sblocca" nel caso in cui si avesse un ripensamento.

Come spiegato da Engadget, Spotify aveva iniziato a sviluppare questa funzionalità già nel 2019, ma aveva messo da parte il lavoro per sviluppare altri aspetti dell'applicazione legati principalmente all'esperienza audio. La modalità "blocca" arriva mentre diversi utenti lamentano di non poter bloccare determinati artisti, come Travis Scott. L'artista sta infatti facendo fronte a un boicottaggio dopo i fatti avvenuti ad Astroworld, dove hanno perso la vita otto persone.