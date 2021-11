All'asta come Nft delle scene inedite del film "Pulp Fiction"

LOS ANGELES - Ci sono delle scene mai viste di "Pulp Fiction" e sono in vendita come token non fungibili (Nft). Le ha messe all'asta lo stesso Quentin Tarantino, il regista del film del 1994.

I contenuti inediti sono sette e tra questi ci sono anche le prime sceneggiature del film scritte a mano. Inoltre ci sono delle scene non tagliate e un commento audio di Tarantino stesso. Il regista ha dichiarato in un comunicato stampa che è «entusiasta. Non vedo l'ora che queste parti esclusive di "Pulp fiction" vengano viste». Ma non saranno disponibili in una casa d'asta come le altre, bensì su OpenSea sotto forma di Nft.

I non fungible token sono oggetti collezionabili unici e quelli di Tarantino in particolare sono stati costruiti su Secret Network una rete blockchain che mette davanti a ogni cosa la privacy. Come riferisce la Nbc, questo vuol dire che il contenuto di ogni Nft messo all'asta da Tarantino sarà visibile soltanto a chi se ne accerterà il possesso e non sarà possibile conoscere l'identità del compratore. A proposito di questo il regista ha scritto che è «un mondo completamente nuovo che dà la possibilità di creare una connessione tra fan e artisti».

"Pulp fiction" è stato realizzato nel 1994 e prodotto dalla casa Miramax Film. Per il cast Quentin Tarantino ha selezionato John Travolta, Uma Thurman, Buce Willies e Samuel L. Jackson per vestire i panni dei personaggi più importanti della pellicola. Dai Golden Globe al festival di Cannes, "Pulp fiction" ha conosciuto un successo enorme, aggiudicandosi diversi premi, tra cui la Palma d'oro. Ancora oggi però sorge negli spettatori una domanda: che cosa c'è nella valigetta di Marsellus Wallace? Che la risposta sia in uno dei sette Nft?