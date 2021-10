MILANO - Duemila giocattoli su tre piani di negozio per un totale di seicento metri quadrati dove i bambini potranno giocare e gli adulti tornare bambini. Apre domani a Milano nella centrale Piazza Cordusio uno dei negozi di giocattoli più famoso del mondo, Fao Schwarz.

Si tratta del primo nell'Europa continentale, che arriva in Italia grazie a un accordo in esclusiva tra Prénatal Retail Group, leader nel settore dell'infanzia e del giocattolo con 777 negozi in otto paesi, e il partner californiano ThreeSixty Group, proprietario del marchio Fao Schwarz. Il punto vendita sbarca a Milano dopo la chiusura nei giorni scorsi dell'ultimo negozio Disney in Italia che si trovava proprio in centro città, in corso Vittorio Emanuele.

Il primo negozio di Fao Schwarz ha aperto nel 1870 a New York, un'icona entrata nell'immaginario collettivo grazie al cinema. Da Tom Hanks che in “Big” balla sul Dance-on Piano, che si trova anche nel negozio milanese, a Kevin di “Mamma ho perso l'aereo 2”, che si fa portare subito una volta arrivato a New York nel famoso negozio di giocattoli, fino a “Toy Story”. Oltre allo store newyorchese di Rockfeller Plaza, gli altri negozi si trovano a Londra, a Dublino, a Pechino e adesso anche a Milano.