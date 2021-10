L'isola di Bali si apre ai turisti, ma per ora non ce n'è neanche uno

DENPASAR - Bali ha riaperto proprio ieri le frontiere ai turisti, dopo una lunga assenza: è dall'aprile del 2020 che l'aeroporto dell'isola non accoglie un turista.

Ma non tutti sono i benvenuti: oltre ad essere completamente vaccinati, per raggiungere l'isola è necessario provenire da un paese incluso nell'elenco stilato dalle autorità. Tra questi figurano anche la Cina, la Francia e l'Italia, ma non la Svizzera, e nemmeno gli Stati Uniti né l'Australia, due mercati importanti per il turismo Indonesiano.

Una volta arrivati a Bali, i viaggiatori devono rispettare una quarantena di cinque giorni in albergo a proprie spese. Una scelta che avrebbe scoraggiato molti, soprattutto i turisti cinesi, abituati a soggiorni piuttosto brevi.

Da oggi l'aeroporto è ufficialmente riaperto, tuttavia dei viaggiatori nemmeno l'ombra. Né per oggi né per domani sono infatti attesi voli internazionali. Ma le autorità sono fiduciose.

Il tasso di vaccinazione dell'isola si attesta all'82%, uno dei più alti dell'Indonesia.

AFP