Al via nei grandi magazzini reparti dedicati ai bambini senza distinzione di genere

LOS ANGELES - Aree giochi gender neutral. A partire dal 2024 in California sarà obbligatorio avere una sezione all'interno dei grandi magazzini in cui i giochi non potranno essere indicati rispettivamente per maschi o femmine, ma per entrambi.

La legge era stata approvata già il mese scorso, ma solo sabato il governatore Gavin Newsom ha posto la sua firma. Fra tre anni, sull'esempio di Target, i negozi con almeno 500 dipendenti dovranno creare un reparto che offra una selezione ragionevole di oggetti e giocattoli di vario tipo, senza dare alcuna importanza a quale fosse il genere di partenza a cui era indirizzato il prodotto. Questo non vuol dire che nei grandi magazzini non sarà più possibile trovare delle aree divise per genere.

Evan Low, membro dell'Assemblea generale della California, ha spiegato al Sacramento Bee che l'idea della nuova legge era stata ispirata alla catena di grandi magazzini Target, che nel 2015 aveva abolito i reparti maschili e femminili nei prodotti per bambini. «Per quanto mi piacerebbe pensarla come una legislazione spartiacque, è qualcosa che l'industria sta già facendo. Stiamo solo cercando di recuperare il ritardo».

La legge prevede che non solo i giocattoli siano misti, ma anche tutto quello che riguarda la crescita del bambino, come strumenti per aiutarlo a dormire, a mangiare, a fare i denti e a succhiare.

Secondo l'Associazione dei consumatori dello Stato della California «tenere separati articoli simili che sono tradizionalmente commercializzati sia per ragazze che per ragazzi rende più difficile per il consumatore confrontare i prodotti e implica erroneamente che il loro uso da parte di un genere sia inappropriato. Inoltre aiuta a nascondere il fatto che i prodotti femminili hanno spesso un prezzo più alto dei prodotti maschili».