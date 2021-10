Crisi dell'energia? «L'Europa è ormai ostaggio della Russia»

MOSCA - «L'Europa è per gran parte in balia della Russia, quando si tratta di energia».

Lo ha dichiarato all'emittente Cnbc Timothy Ash, economista ed esperto di mercati emergenti presso la società Bluebay Asset Management, definendo la situazione «incredibile».

Secondo Ash, è ormai evidente che la Russia ha l'Unione europea (e il Regno Unito) sotto scacco, con quest'ultimi che non hanno le risorse per uscirne o per fare qualcosa a riguardo». Per lui, insomma, gli stati europei si trovano in una sorta di «ricatto energetico».

Il tutto è riconducibile ad un evento pratico. In particolare, secondo alcuni esperti, la Russia avrebbe trattenuto le forniture di gas verso l'Europa di proposito, nel tentativo di ottenere le certificazioni - da parte della Germania - per mettere in funzione il gasdotto Nord Stream 2, il più lungo d'Europa, che collega le due potenze. «L'Europa sta cedendo perché l'inverno si avvicina e teme che la Russia stringera ulteriormente le viti, lasciandola al freddo fino a quando il Nord Stream 2 non sarà certificato», ha spiegato Ash.

È dall'inizio di ottobre che il Nord Stream 2 potrebbe entrare in funzione. La Russia sta ora però cercando di trattare con la Germania per ottenere le certificazioni del gasdotto, superando così le sfide introdotte con la nuova direttiva europea sul gas. Tra gli oppositori del gasdotto ci sono in particolare il Regno Unito e diversi Paesi dell’Europa dell'est - capitanati dall'Ucraina - che perderebbero il transito delle forniture attraverso il loro territorio. Un occhio è poi diretto anche alle elezioni tedesche, con nuovi attori che potrebbero presto approdare al Governo.

La Russia ha finora sempre smentito possibili ricatti, con il portavoce del Presidente Vladimir Putin, Dmitry Peskov, che ha negato che la Russia abbia avuto un ruolo nella crisi energetica europea. Dal canto suo, lo stesso Putin ha annunciato ieri un aumento delle forniture all'Europa, dicendo che il Cremlino era pronto a negoziare nuovi contratti a lungo termine per le vendite di gas. Una mossa che ha stabilizzato leggermente i prezzi dell'energia, che avevano appena toccato nuovi massimi.

In Europa, lo ricordiamo, è in corso una crisi energetica. I contratti per il metano hanno raggiunto nuovi massimi questa settimana, con i prezzi di riferimento che sono schizzati di quasi il 500%.