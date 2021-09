Apple chiude la vulnerabilità utilizzata dal software Pegasus

SAN FRANCISCO - Apple ha dovuto riparare urgentemente un difetto informatico che il controverso software Pegasus è riuscito a sfruttare per infettare gli iPhone.

Lo spyware della società israeliana NSO ha hackerato con successo i dispositivi a marchio Apple senza ricorrere a collegamenti o pulsanti ingannevoli, la tecnica comunemente utilizzata.

Il difetto è stato individuato la scorsa settimana dai ricercatori di Citizen Lab, che hanno scoperto che l'iPhone di un attivista saudita era stato infettato tramite iMessage, il sistema di messaggistica di Apple. Secondo questa organizzazione di sicurezza informatica dell'Università di Toronto, Pegasus utilizza questa vulnerabilità «almeno da febbraio 2021».

«Questa intrusione, che abbiamo chiamato Forcedentry, prende di mira la libreria di rendering delle immagini di Apple e ha funzionato contro i dispositivi Apple iOS, MacOS e WatchOS», i sistemi operativi di telefoni cellulari, computer e smartwatch a marchio Apple.

«Dopo aver identificato questo difetto (...), Apple ha rapidamente sviluppato e distribuito una patch in iOS 14.8 per proteggere i nostri utenti», ha affermato Ivan Krstic, direttore dei sistemi di sicurezza di Apple, in risposta a una richiesta dell'AFP.

Il gruppo californiano ha elogiato Citizen Lab per il suo lavoro e ha sottolineato che questo tipo di attacchi «ultra sofisticati» «costano milioni di dollari, non durano a lungo e sono usati per prendere di mira persone specifiche». Pertanto, «non sono una minaccia per la stragrande maggioranza dei nostri utenti», ha affermato Ivan Krstic. «Ma continuiamo a lavorare instancabilmente per difendere tutti i nostri clienti».