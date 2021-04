«Uso improprio» dei dati dei bambini, TikTok denunciata

LONDRA - TikTok dovrà affrontare una battaglia legale per come raccoglie ed utilizza i dati dei bambini che usano la piattaforma.

Lo ha riferito la Bbc, che ha spiegato che la denuncia è partita da Anne Longfield, ex commissario dei bambini per l'Inghilterra, che rappresenta «milioni di bambini», nel «Regno Unito e nell'Unione europea».

In caso di successo, sarebbe un durissimo colpo per TikTok: i bambini colpiti potrebbero ricevere migliaia di euro di risarcimento.

Più nel dettaglio, gli avvocati dell'accusa sostengono che TikTok raccolga le informazioni personali dei bambini - tra cui numeri di telefono, video, la posizione e altri dati - senza sufficiente preavviso, trasparenza o il necessario consenso richiesto dalla legge, e senza che i bambini o i loro genitori sappiano cosa venga fatto con tali informazioni.

Un'accusa che non va giù a TikTok, che tramite un portavoce ha dichiarato che «la privacy e la sicurezza sono priorità assolute per TikTok», e che la piattaforma ha «politiche solide per aiutare a proteggere tutti gli utenti, e i minori in particolare».

«Riteniamo che le affermazioni non siano fondate e intendiamo e ci difenderemo vigorosamente dall'azione legale» conclude la dichiarazione della popolarissima applicazione.

TikTok, lo ricordiamo, ha più di 800 milioni di utenti in tutto il mondo, e la società che le sta dietro, ByteDance ha fatto miliardi di profitti l'anno scorso.