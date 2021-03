Elon Musk recluta forza lavoro per la sua Starbase

DALLAS - Twitter è lo strumento usato da Elon Musk per fare annunci rivoluzionari o sul filo della goliardia, per scuotere un po' i mercati e anche per reclutare forza lavoro.

Nel suo ultimo tweet l'imprenditore lancia praticamente una ricerca di lavoro dedicata al progetto SpaceX. «Per favore considerate di trasferirvi a Starbase o nella più grande area di Brownsville/ South Padre e invitate gli amici a fare lo stesso!» scrive Musk. Lo scopo? Rafforzare i ranghi della società aerospaziale. «Il bisogno d'ingegneri, tecnici, costruttori e del personale di supporto essenziale di tutti i tipi sta crescendo rapidamente».

Il progetto Starbase - Cosa sia Starbase, Musk lo ha annunciato all'inizio di marzo: è il progetto di espansione della sede di SpaceX a Boca Chica, nel sud del Texas e molto vicino al confine messicano. Si tratta della base dove attualmente avvengono i lanci dei prototipi di razzi spaziali, compreso l'ultimo che si è schiantato al suolo martedì.

L'insediamento, nei piani del visionario imprenditore, si espanderà in una vera e propria città del futuro, che cambierà nome e godrà (nelle intenzioni del 49enne) di regole e leggi proprie, come una sorta di "città privata". La quale necessiterà di tutte le infrastrutture, a partire da un sistema idrico che sostituisca l'attuale approvvigionamento per mezzo di autobotti. In questo contesto si deve intendere il tweet odierno di Musk: servono figure specializzate e non che sappiano come si costruisce una città quasi da zero.

Anche Musk dovrà seguire le procedure - SpaceX ha contattato i funzionari della contea di Cameron - dove si trova Boca Chica - e ha presentato il progetto per il cambiamento di nome. La risposta del giudice Eddie Trevino è stata netta: «Se Elon Musk vuole battere la strada fino in fondo dovrà seguire tutte le procedure previste dalla legge. Non basta un tweet».

Donazione milionaria - Per dare la giunta spinta al progetto Musk ha annunciato sempre su Twitter una donazione di 20 milioni di dollari alle scuole della contea di Cameron e altri 10 milioni alla città di Brownsville, «per rivitalizzare il centro storico». Altri dettagli seguiranno nel corso della prossima settimana, ha spiegato l'imprenditore.

Am donating $20M to Cameron County schools & $10M to City of Brownsville for downtown revitalization. Details to follow next week. — Elon Musk (@elonmusk) March 30, 2021