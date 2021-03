I pezzi da novanta di Disney usciranno in contemporanea anche in streaming

LOS ANGELES - Pare che Disney abbia deciso, tre delle sue pellicole di punta per quest'anno usciranno in sala e, in contemporanea, in streaming su Disney+. Ne dà notizia Bloomberg, che cita un comunicato dell'azienda.

Un duro colpo per il mondo dei cinema - che in alcuni paesi iniziano timidamente a riaprire - che vede intaccato l'impatto di 3 potenziali blockbuster di peso. Tantopiù che uno di questi film di peso è “Black Widow” con Scarlett Johnson, di ritorno nei panni della combattiva avenger russa, Natasha Romanoff.

Non c'è da scherzare nemmeno per gli altri due: "Luca" di Pixar, che segue l'apprezzatissimo "Soul" pubblicato solo su Disney+ poco prima di Natale. Il terzo è “Crudelia” (“Cruella”) con Emma Stone nei panni della giovane cattiva de ”La carica dei 101” in una pellicola che in molti hanno paragonato - per toni e parabola - al ”Joker” da Oscar con Joaquin Phoenix.

Ed ecco le date: “Black Widow” uscirà negli States il 9 luglio, e "Crudelia" il 28 maggio. Per "Luca" storia magica e naturalistica ambientata in Italia in uno scenario lussureggiante che ricorda le Cinque Terre, la data confermata è quella del 19 giugno.

Tutti e tre dovranno essere noleggiati on-demand (come già nei casi di “Mulan” e ”Raya”), pagando verosimilmente 29.90 oltre all'abbonamento Disney+.

Se per i cinema è sicuramente una brutta notizia - anche considerando che questa pratica di uscita sembra si stia sempre più normalizzando in un mondo che ormai convive con il Covid - è anche vero che malgrado sia anche su Disney+, "Raya e l'ultimo drago" è uno dei film più visti nelle sale (ancora ad accesso ridotto) degli States.