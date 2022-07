Draghi e l'ipotesi delle dimissioni: lo scenario

Dimissioni immediate? Lo scenario

In altre parole, se l'esecutivo riesce a lavorare, continuerà a farlo. In caso contrario, tanti saluti. L'ex presidente della Banca Centrale Europea non intende proseguire a colpi di ultimatum. E per questo motivo le sue dimissioni sono un'ipotesi da non scartare. E, si legge su Repubblica, potrebbero essere immediate nell'eventualità del non voto "grillino" di domani. Lo scenario sarebbe a quel punto il seguente: il "premier" che sale al Colle per le dimissioni, il presidente della Repubblica Sergio Mattarella che gli chiede di verificare l'effettiva impossibilità di proseguire con il suo governo mediante un voto di fiducia e Draghi che si presenterebbe a quel punto di fronte al Parlamento con le dimissioni già firmate. Ma il foglio italiano non esclude a quel punto neanche l'ipotesi di un Draghi bis.