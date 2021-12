L'emozionante addio di Angela Merkel da cancelliera

BERLINO - «Quando sono qui davanti a voi tutti oggi (colleghi e cittadini, ndr), sento soprattutto gratitudine e umiltà. L'umiltà davanti all'ufficio che ho potuto presiedere per tanto tempo. Gratitudine per la fiducia che mi è stata concessa. Sono sempre stata consapevole che la fiducia è il bene più importante in politica, ed è tutt'altro che scontato. E per questo vi ringrazio dal profondo del mio cuore. Vorrei incoraggiarvi a vedere il mondo sempre con gli occhi degli altri anche in futuro, così da percepire le prospettive a volte scomode e contraddittorie dell'altro, e lavorare per bilanciare gli interessi di tutti».

Sono queste le parole, emozionanti, di Angela Merkel durante la cerimonia che segna la fine del suo mandato. Mercoledì prossimo, lo ricordiamo, il nuovo cancelliere tedesco diventerà Olaf Scholz.

Con gli occhi lucidi per l'emozione (ma senza lacrime), la cancelliera ha ripensato brevemente a questi «16 anni movimentati, e spesso molto difficili»: «Mi hanno chiesto sforzi politici e umani, ma mi hanno anche sempre soddisfatto».

Un ringraziamento a chi rimane, e chi continua ad impegnarsi: «Grazie a tutti coloro che stanno combattendo la quarta ondata con tutte le loro forze (...) i medici, gli infermieri, i team vaccinali», che «lottano per salvare vite».

Tra gli applausi scroscianti e i saluti a colei che molti tedeschi faticano a non vedere più come Cancelliera, spicca anche un Tweet del suo successore: «Angela Merkel è stata una Cancelliera di grande successo», ha scritto Scholz, «ha lavorato instancabilmente per il nostro Paese ed è rimasta fedele a se stessa in 16 anni in cui molto è cambiato».

Tra le note musicali che chiudono l'era politica della Cancelliera (scelte dalla stessa Merkel), un brano punk di Nina Hagen del 1974 ("Du hast den farbfilm vergessen"): «Mi ricorda i miei 20 anni, nella Ddr».

keystone-sda.ch (CLEMENS BILAN)