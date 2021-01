L'articolo del nuovo impeachment di Trump arriva al Senato

WASHINGTON - La Camera Usa trasmetterà l'articolo del secondo impeachment di Donald Trump in serata, quando i 'manager' del procedimento (i deputati-procuratori) lo leggeranno e lo consegneranno al Senato.

Domani invece i senatori giureranno come giudici nel processo, che inizierà il 9 febbraio. In queste due settimane le parti potranno prepararsi al dibattimento e scambiare briefing preliminari. Trump deve rispondere all'accusa di aver istigato i suoi fan ad assaltare il Congresso per ribaltare il voto e anche di aver fatto pressioni sul segretario della Georgia.

Le incognite - Ci sono ancora alcune incognite, come la durata del processo (il primo durò 21 giorni) e la convocazione dei testimoni. Una delle questioni legali principali sarà la costituzionalità del procedimento contro un presidente già decaduto: un punto sul quale i giuristi sono divisi. Per la condanna è necessaria una maggioranza di due terzi: ai 50 senatori democratici dovranno unirsi quindi almeno 17 colleghi repubblicani.

Minacce - Secondo quanto riferisce l'AP citando una fonte anonima, le autorità federali stanno esaminando una serie di intimidazioni nei confronti di alcuni membri del Congresso, tra cui minacce di omicidio o di attacchi fuori da Capitol Hill, ad esempio durante gli spostamenti da e per Washington.

Le minacce sono state intercettate principalmente online o in chat di gruppo. Le autorità si stanno inoltre preparando alla possibilità di un altro attacco al Congresso durante la settimana dell'8 febbraio, quando inizierà il processo al Senato per l'impeachment di Trump. Per questo motivo è stato deciso di lasciare circa cinquemila dei 25 mila riservisti della Guardia Nazionale dispiegati nella capitale durante la cerimonia di giuramento del presidente Joe Biden.