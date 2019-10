Contrordine: Erdogan vedrà Pence

ANKARA - Il presidente turco Recep Tayyip Erdogan incontrerà il vicepresidente americano Mike Pence in visita ad Ankara.

Lo precisa su Twitter il capo della comunicazione della Presidenza turca, dopo che lo stesso Erdogan aveva detto alla tv britannica Sky News che non intendeva vedere Pence, sottolineando che la sua controparte è solo Donald Trump.

L'incontro tra Pence ed Erdogan arriva poche ore dopo la notizia, riportata da vari media Usa, che il dipartimento di Giustizia ha incriminato la Halkbank, seconda banca statale turca e settima banca del Paese, con l'accusa di frode e riciclaggio di denaro per aver violato le sanzioni statunitensi all'Iran. Secondo i procuratori di New York alti dirigenti del governo turco «hanno partecipato e protetto» uno schema che prevedeva il trasferimento illegale di soldi e oro in cambio di petrolio e gas, intascando tangenti da decine di milioni di dollari.

La mossa è stata interpretata dagli osservatori come un tentativo dell'amministrazione Trump di mostrarsi più intransigente con Erdogan dopo l'offensiva militare ai danni dei curdi in Siria. Da tempo il presidente turco chiedeva al tycoon di non procedere con le incriminazioni, sostenendo che avrebbero potuto destabilizzare la già precaria economia turca.