Jeff Bezos Paperone da record a Beverly Hills

LOS ANGELES - Jeff Bezos ha acquistato la proprietà più costosa di Los Angeles. Il boss di Amazon ha comprato una dimora a Beverly Hills dal magnate dei media americani David Geffen per 165 milioni di dollari (161 milioni di franchi), segnando quindi il nuovo record per la città californiana. È stato scalzato dal primato Lachlan Murdoch, che lo scorso anno aveva pagato 150 milioni di dollari (147 milioni di franchi) per una villa a Bel-Air. Lo riporta il Wall Street Journal.

Proprio in questi giorni Bezos è tornato l’uomo più ricco al mondo, con un patrimonio da 125,3 miliardi di dollari (122,69 miliardi di franchi). Secondo Forbes il magnate deve “ringraziare” anche il Coronavirus per essere tornato in testa alla classifica dei Paperoni. Bernard Arnault è scivolato al terzo posto, dopo che l’epidemia ha intaccato i commerci nel settore della moda e del lusso di LVMH che molto devono al mercato cinese. Amazon, al contrario, ha beneficiato del ritorno alle "sicure" compere online, in particolare proprio in Cina. Al secondo posto rimane Bill Gates, fondatore di Microsoft.