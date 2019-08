Spuntano post offensivi, violato l'account del boss di Twitter

NEW YORK - Grana per Twitter. La società che cinguetta, impegnata a setacciare la sua piattaforma contro i messaggi d'odio, incappa nell'attacco hacker contro l'account del suo amministratore delegato, Jack Dorsey, dal quale sono partiti cinguettii offensivi e razzisti.

«L'account è stato compromesso. Stiamo indagando su quanto accaduto», afferma Twitter, che ha impiegato circa 20 minuti per cancellare i messaggi. A rivendicare l'attacco è Chuckling Squad, un gruppo che in passato ha hackerato gli account di altre star, quali James Charles, Shane Dawson, Amanda Cerny e King Bach.

Fra i 15 tweet partiti dall'account di Dorsey uno recitava: «i nazisti non hanno fatto nulla di sbagliato». Non è chiaro come e attraverso quale via l'attacco sia stato portato a termine, se tramite la piattaforma o tramite un'app terza che Dorsey ha usato per accedere al servizio.

I tweet sono stati inviati via Cloudhopper, acquistata da Twitter nel 2010 per migliorare il suo servizio, e questo sembra indicare che l'intrusione è legata a un'app terza e non al furto della password di Dorsey. In ogni caso, per una società come Twitter che si è impegnata a fare della sicurezza la sua priorità, l'attacco è uno schiaffo che rischia di alimentare dubbi sugli sforzi dell'azienda.