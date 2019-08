Inquinamento, promosse solo due navi da crociera su 80

BERLINO - Solo due navi da crociera su oltre 80 censite utilizzano sistemi non efficaci per ridurre lo smog e praticamente tutte sono responsabili di emissioni enormi di gas serra. Lo dichiara l'associazione tedesca Nabu presentando la sua classifica annuale sulle emissioni e l'inquinamento da navi da crociera, rilanciata da Cittadini per l'Aria.

Una nave del gruppo tedesco Aida e una del gruppo italiano Costa sono segnalate come esempi virtuosi per l'abbattimento dei fumi inquinanti. Ma, osserva Nabu, utilizzano come combustibile il gas naturale liquefatto il cui processo di estrazione «danneggia fortemente l'ambiente oltre a rilasciare metano in atmosfera, un gas che ha un potente effetto serra».

«I giganti del settore come MSC e Royal Caribbean - sottolinea una nota di Cittadini per l'aria - restano purtroppo in fondo alla classifica, dimostrando come ci sia ancora molto da fare per "ripulire" il settore delle navi da crociera».