La Francia dice addio alle restrizioni Covid alle frontiere

Il 26 luglio scorso, il Parlamento di Parigi ha approvato con un ultimo voto al Senato il progetto di legge sanitario che prevedeva la revoca delle misure eccezionali anti-Covid dal primo agosto. Il testo adottato in via definitiva prevede tuttavia la possibilità di una eventuale riattivazione dei test obbligatori alle frontiere in caso di bisogno.