Xi Jinping categorico: «Taiwan non si discute»

Il resoconto della Cctv, che non menziona l'ipotesi della missione a Taipei della speaker della Camera americana Nancy Pelosi che ha mandato Pechino su tutte le furie, ha riferito anche la posizione di Biden secondo cui la «politica della 'Unica Cina degli Stati Uniti non è cambiata e non cambierà» e che gli Usa non supportano «l'indipendenza di Taiwan».