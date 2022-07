Heathrow rispedisce al mittente le accuse: «Ryanair colpevole più di noi»

Dai vertici di Ryanair erano piovute accuse sulle negligenze attribuite ai gestori aeroportuali per le carenze post pandemia di personale addetto non tempestivamente compensate. Un'accusa «bizzarra»: è la replica - dai microfoni della Bbc - del numero uno dell'aeroporto londinese di Heathrow John Holland-Kaye. Secondo il CEO, spetta in primis proprio alla compagnie aeree garantire la copertura di «personale incaricato di alcuni servizi di terra» cruciali: come ad esempio gli addetti al carico e scarico dei bagagli, uno dei settori più pesantemente colpiti dai disagi estivi.