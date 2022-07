«Le ho dato alcune gocce di tachipirina», parla la donna che ha abbandonato la figlia

Poco prima delle 19 del 14 luglio la 36enne ha raccontato di aver preparato alcuni biberon per la figlia, Diana, e di averglieli lasciati nella culla. Alle 18:55, ha dato alla piccola «alcune gocce di tachipirina» perché la vedeva «agitata». Ha sistemato le ultime cose in valigia, è uscita e ha fatto ritorno solo il mercoledì successivo. «Ho visto che non si muoveva. Le ho dato una pacchetta sulla schiena. Le ho messo i piedi nel lavandino per bagnarla, ma non reagiva». Dopo sei giorni senza bere e senza mangiare la bambina era morta.