I batteri rialzano la testa dopo il Covid

Per i ricercatori è comunque probabile che il Covid-19 abbia giocato un ruolo importante: dalla rilevazione, per esempio, è emerso un aumento significativo nell'uso di antibiotici con l'80% dei pazienti ricoverati per Covid tra marzo e ottobre 2020 che aveva ricevuto un antibiotico; in molti ospedali sono state segnalate difficoltà nel seguire le linee guida per la prevenzione e il controllo delle infezioni.