«La situazione è peggiorata» a Donetsk. «Missili e proiettili arrivano da tutte le parti»

La preoccupazione per la famiglia - L'epicentro dei combattimenti negli ultimi otto anni, la ferita aperta che taglia in due Donetsk, non è più l'unica zona ad alto rischio. Due mesi fa i bambini giocavano tranquillamente nei parchi della città, mentre ora «bombardano dappertutto, a casaccio. Si sentono le esplosioni dalla mattina alla sera». Le notizie di vittime arrivano da sempre più vicino: «Ieri hanno ammazzato una bambina di 10 anni che si trovava nel cortile. I morti non si contano più». Il centro cittadino non è più sicuro, le nuove armi in campo non garantisco più isole certe di tranquillità. «Missili e proiettili arrivano da tutte le parti». Non ha paura per se stesso, ma Giudice teme per l'incolumità di moglie e figli. «Sono rientrati sabato dal mare, dove sono stati un mese. Sono partiti quando la situazione cominciava a essere critica. Ora sto pensando di rimandarceli».