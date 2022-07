Fanno causa a TikTok dopo la morte delle figlie di otto e nove anni

Lalani Erika Renee Walton aveva otto anni e viveva a Temple, in Texas. Per il suo compleanno, riporta il Guardian, aveva ricevuto uno smartphone. Il 15 luglio del 2021, dopo aver visto per settimane su TikTok video in cui degli utenti eseguivano la "blackout challenge", ha deciso di fare anche lei un tentativo. Come scritto nella causa depositata in un tribunale di Los Angeles, «era convinta che se avesse postato un video in cui eseguiva la sfida, sarebbe diventata famosa».