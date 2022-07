Marmolada: ecco chi è il sopravvissuto

Il bilancio della tragedia - Intanto, il sindaco di Canazei, Giovanni Bernard, ha emesso un'ordinanza che ordina la chiusura definitiva dell'area della sciagura in cui domenica sono morte sette persone e altre otto sono rimaste ferite, due delle quali in maniera grave. Sempre secondo l'ANSA, i dispersi in seguito al crollo del seracco sommitale sono ora scesi a 8, contro i 13 di ieri. Tra i cinque individuati anche il ragazzo di 30 anni in prognosi riservata a Treviso, che non sarebbe in pericolo di vita.