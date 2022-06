Scioperi dei camionisti in Francia, forti disagi sulle strade

LILLA - Camion di traverso sulle strade e barricate nei principali passaggi verso le zone industriali. Ecco cosa hanno trovato i cittadini di molte città francesi questa mattina recandosi al lavoro. I camionisti sono in sciopero e chiedono un adeguamento della remunerazione in seguito alla forte inflazione. Lo sciopero sta causando vari disagi alla circolazione stradale. I manifestanti bloccano le auto e distribuiscono volantini per sensibilizzare l’opinione pubblica sulle loro condizioni di lavoro.