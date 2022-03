In Cina è precipitato un Boeing con 132 persone a bordo

PECHINO - Ha perso quota e si è schiantato al suolo nelle colline boscose nei pressi di Wuzhou, nella Cina meridionale, un Boeing 737-800 della China Eastern Airlines. Stando alle prime informazioni, fornite dalle autorità cinesi, a bordo c'erano 132 persone.

Stando ai media internazionali, l'impatto ha causato un vasto incendio nella vegetazione circostante. Al momento non è chiara la sorte degli occupanti ma, solitamente, in questo tipo di incidenti la possibilità che vi siano sopravvissuti è spesso assai esigua. I soccorsi sarebbero già in viaggio per recarsi sul posto.

Il volo MU5736, partito da Guangzhou (ora locale 13.11) doveva arrivare a Kungming poco meno di due ore dopo (15.05) a un certo punto del tragitto, il velivolo avrebbe manifestato un'avaria perdendo quota molto rapidamente

Dettosi «scioccato» dall'accaduto, il presidente Xi Jinping, ha confermato che verranno mobilititati «tutti i mezzi necessari» per «garantire il soccorso e la gestione dell'emergenza».