Il bimbo di nove anni caduto in un pozzo in Afghanistan è morto

KANDAHAR - Il bambino intrappolato nel pozzo in Afghanistan è morto: lo hanno annunciato funzionari talebani. Haidar «ci ha lasciati per sempre», ha twittato Anas Haqqani, consigliere anziano del ministero dell'Interno. «Questo è un altro giorno di lutto e dolore per il nostro Paese», ha aggiunto.

L'intero villaggio di Shokak, nella provincia afghana di Zabul, si era mobilitato per dare una mano a salvare il bimbo caduto ormai da oltre due giorni in un pozzo profondo 25 metri e rimasto incastrato a 10 metri dalla superficie.

Haidar aveva nove anni ed è precipitato in quel buco nero proprio come il piccolo Rayan, il bimbo marocchino di 5 anni che - pure lui - non ce l'ha fatta dopo essere rimasto nel buio, 32 metri sottoterra, per oltre quattro lunghissimi giorni.