Fra il Municipio di Londra e Scotland Yard ormai è rottura totale

LONDRA - Il sindacato degli agenti della Polizia metropolitana di Londra ha dichiarato ufficialmente di non avere «alcuna fiducia» nell'operato del sindaco Sadiq Khan.

La dichiarazione arriva qualche giorno dopo le dimissioni dell'ex-Commissaria, Cressida Dick, che era entrata in conflitto con Khan in seguito alla pubblicazione di un rapporto che evidenziava una lunga serie di situazioni problematiche all'interno di Scotland Yard.

«Al momento il sentimento diffuso è di totale scoramento, è davvero orribile», ha commentato ai media britannici il responsabile del sindacato Ken Marsh, «gli agenti della Met sono tristi e arrabbiati per come la Commissaria sia stata sbattuta fuori. Stava lavorando per cambiare il sistema in meglio».

Khan, che aveva inizialmente ammonito in via ufficiale Dick durante un incontro a porte chiuse avvenuto due settimane fa, era rimasto fortemente contrariato dal rapporto indipendente sulla polizia che aveva riscontrato una serie di comportamenti omofobi, razzisti, misogini e un diffuso mobbing. L'indagine era stata attivata dopo lo stupro e l'omicidio di Sarah Everard, da parte proprio di un agente di polizia.

«Il lavoro nostro e dei nostri commilitoni viene sminuito dalla politica, e in particolar modo dal sindaco», continua Marsh, «questo dipingerci da spauracchi e prenderci di mira, fa sì che il pubblico perda stima e fiducia negli agenti... Per quanto riguarda quegli incidenti gravissimi, siamo d'accordo, queste persone non devono fare i poliziotti. Ma il nostro lavoro è fare capire che le pecore nere sono una minoranza».

Non si è fatta attendere la risposta del Municipio, attraverso una portavoce del sindaco: «In seguito agli scandali che hanno distrutto la fiducia della popolazione londinese, l'unica azione perseguibile era quella di un cambio di leadership», ha confermato la nota, «il sindaco ha sempre sostenuto che nella polizia ci sono migliaia di ottimi elementi, ma sminuire l'importanza di un cambiamento così cruciale servirà solo ad ostacolarlo e non lo aiuterà di certo».