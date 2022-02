C'è la conferma: è morto Luc Montagnier

PARIGI - Il premio Nobel francese per la medicina Luc Montagnier è ufficialmente deceduto questo martedì all'ospedale di Neuilly.

Sulla sua morte, verificata da Libération, si è in questi giorni a lungo discusso fra media ufficiali e portali di controinformazione. Alla fine, scrive il quotidiano transalpino, carta canta perché il certificato di morte c'è ed è stato depositato in comune. A confermare la morte, anche una persona a lui vicina, sentita dai giornalisti.

Montagnier, lo ricordiamo, era stato co-premiato nel 2008 con la collega Françoise Barré-Sinoussi per il loro lavoro in relazione alla scoperta del virus dell'HIV.

A parlare per prima del suo decesso era stata FranceSoir, questo mercoledì, e in seguito anche il professore dell'Università di Marsiglia Didier Raoult sul suo profilo Twitter. La notizia però non era circolata sui media nazionali e internazionali per una serie di motivi.

Da una parte, Montagnier - malgrado il Nobel - era considerato un po' un paria nella comunità scientifica francese, per alcune sue uscite molto criticate e soprattutto di recente per le sue posizioni anti-vaccini anche durante l'emergenza Covid.

Dall'altra una serie di portali e personalità del movimento Covid-scettico francese avevano smentito la notizia, etichettandola come fake news e sostenendo che «il professore sta bene, è solo un po' affaticato». Anche se, in realtà, l'89enne era già clinicamente deceduto da diverse ore.

L'incertezza generale ha quindi scoraggiato le testate nazionali dall'interessarsi alla questione, che post social dopo post social diventava sempre più torbida.

In altri paesi, invece, il meccanismo è stato - abbastanza incredibilmente - speculare. Stando agli outlet d'informazione alternativi, la morte di Montagnier era davvero avvenuta, ma i media ufficiali nascondevano la notizia seguendo un qualche tipo di complotto.

Anche in questo caso ha finito per mettersi in moto un meccanismo di dissuasione (al contrario) che ha fatto sì che la notizia non venisse ripresa dai maggiori giornali e siti di notizie.