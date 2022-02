In Islanda si cerca un aereo da turismo disperso

REYKJAVíK - In Islanda sono mobilitati in centinaia per tentare di ritrovare un piccolo aeroplano, precipitato e dato per disperso da circa 24 ore.

Stando a quanto riportano dal portale di notizie nazionale mbl.is, a bordo del velivolo c'erano 4 persone (un pilota e tre turisti stranieri).

L'aereo era decollato ieri mattina dall'aeroporto di Reykjavík per un tour di due ore. È stato avvistato per l'ultima volta attorno alle 11.45 di ieri, a sudovest dell'isola nei pressi del lago di Úlfljótsvatn, dopodiché se ne sono perse le tracce.

«L'area di ricerca è estremamente vasta, speriamo di riuscire a coprire oggi tutta l'area che ci manca», ha commentato il responsabile dei soccorsi, Davíð Bjarnason, «la cosa strana è che non c'è stato un segnale di allarme o l'indizio che qualcosa non stesse funzionando».

Ad aderire alle ricerche, tantissimi volontari: «il popolo islandese è così, c'è molta solidarietà, siamo un paese molto piccolo e unito», ha spiegato Bjarnason.