Ghislaine Maxwell sarebbe pronta a fare nomi

NEW YORK - Ghislaine Maxwell non si batterà più per mantenere segreti i nomi di altre otto persone coinvolte potenzialmente nelle attività illecite di Jeffrey Epstein. Lo hanno comunicato i legali dell'ex socialite britannica.

La richiesta di renderli noti era stata avanzata da Virginia Giuffre, l'accusatrice di Epstein e del principe Andrea, in un'azione legale per diffamazione contro Maxwell nel 2016.

L'ex socialite britannica si è battuta per anni per tenere il segreto sui nomi degli otto anonimi aguzzini, verosimilmente figure di spicco. Ora invece fa un passo indietro e lascia mano libera alla corte di decidere. Gli avvocati di Giuffre chiedono la pubblicazione dei nomi.

«Come questa corte ha riconosciuto, la generale avversione all'imbarazzo per essere associati con Epstein e Maxwell non è abbastanza per continuare a mantenere segrete le informazioni. E questo è specialmente vero su un caso di grande interesse pubblico e con accuse pesanti, quali il traffico di minori», scrivono al giudice i legali di Giuffre.