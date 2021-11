Suv travolge una parata a Waukesha, il drammatico racconto dei testimoni

WAUKESHA - Un giorno di festa per la comunità di Waukesha (città di circa 65mila abitanti a ovest di Milwaukee) si è trasformato in una tragedia, quando il Suv rosso guidato da un uomo di 39 anni ha travolto i partecipanti a una parata.

Il racconto dei testimoni - I video e le immagini postati sui social media mostrano l'auto che sfreccia ad alta velocità tra le persone, investendone molte e passando a ridottissima distanza da altre. Una bambina di pochi anni è stata letteralmente sfiorata dal veicolo. Corey Montiho, un membro del consiglio scolastico di Waukesha, ha raccontato al Milwaukee Journal Sentinel di essere passato «da un corpo accartocciato all'altro» alla ricerca della figlia, che faceva parte del corpo di ballo che si stava esibendo durante la parata. «Ovunque c'erano pompon e scarpe e cioccolata calda rovesciata. Mia moglie e le mie due figlie sono state quasi colpite». L'uomo ha vissuto in prima persona questi momenti drammatici: «La mia famiglia è al sicuro, ma molti non lo sono. Ho tenuto la testa di una bambina tra le mie mani, sanguinava dalle orecchie. Ho afferrato sua madre mentre è crollata».

David Monfre ha invece riferito all'agenzia GM Today che suo figlio, che faceva parte della banda musicale, è stato evitato per poco dall'auto. «Ha finito per colpire un gruppo di membri della banda, poi è andato fino in fondo lungo la strada. Stavo chiamando mio figlio, ma stavo anche aiutando altri feriti, assicurandomi che fossero stabili, parlando con alcuni di loro, assicurandomi solo che potessero sentire una voce confortante».

Il bilancio non è definitivo - Le autorità cittadine hanno atteso d'informare le famiglie di tutte le persone coinvolte prima di comunicare il primo bilancio dell'incidente: i morti sono cinque e i feriti più di 40. «Questi numeri possono cambiare via via che raccogliamo ulteriori informazioni» hanno aggiunto. Molte persone si sono recate con mezzi privati negli ospedali della zona, e questo complica il conteggio dei feriti.

Tra le persone coinvolte ci sono svariati allievi di una scuola cattolica locale e un sacerdote, si legge in un comunicato dell'Arcidiocesi di Milwaukee. «Le nostre preghiere vanno alle persone che sono state ferite e uccise durante il tragico incidente a Waukesha», ha detto in una nota Sandra Peterson, direttrice della comunicazione. «Tra i feriti c'è uno dei nostri sacerdoti cattolici, oltre a diversi parrocchiani e bambini della scuola cattolica di Waukesha. Unitevi a noi nella preghiera per tutte le persone coinvolte, le loro famiglie e coloro che sono traumatizzati dall'aver assistito all'orribile scena».

Anche il governatore del Wisconsin Tony Evers si aggiunge alle preghiere: «Sono grato alle forze dell'ordine che hanno agito rapidamente, e siamo in contatto con le autorità locali» ha twittato.

Biden è stato informato - Le iniziali voci di un possibile attacco terroristico o di una vendetta motivata dall'assoluzione di Kyle Rittenhouse sono state presto smontate dalle autorità locali. Il presidente degli Stati Uniti Joe Biden è stato informato dell'avvenimento, ha spiegato un portavoce della Casa Bianca.

Il presunto responsabile - Stando a quanto riferito dai media, il presunto responsabile - che è stato arrestato dopo che aveva abbandonato l'auto - è Darrell Edward Brooks Jr., un 39enne afroamericano con una lunga lista di precedenti per violenza e droga. Addosso all'uomo, che sarebbe stato scarcerato solamente due giorni fa, sarebbero state trovate le chiavi del veicolo incriminato. Il 39enne sarebbe noto nella scena rap locale con il nome d'arte di MathBoi Fly. Un Suv simile appare in uno dei suoi videoclip.

Una larga sezione della strada principale di Waukesha, dove era in corso la parata, rimane chiusa per i rilievi della Polizia scientifica e per la ricostruzione della dinamica.

keystone-sda.ch (Jeffrey Phelps)