Astroworld, ecco la maxi-causa da 750 milioni di dollari

HOUSTON - Mentre ancora si tenta di ricostruire la catena di responsabilità che ha portato alla tragedia dell'Astroworld Festival, una nuova causa chiede ora un risarcimento "monstre" ai rapper Travis Scott e Drake e ai colossi Apple e Live Nation: 750 milioni di dollari.

L'azione legale è stata presentata martedì, dall'avvocato texano Tony Buzbee, a nome di 125 delle persone rimaste coinvolte nella tragedia, avvenuta lo scorso 5 novembre all'NRG Park di Houston. Il bilancio è stato di 10 morti e oltre 300 feriti.

«Le vittime di quella notte - si legge nella querela - si erano recate all'Astroworld per divertirsi. E nessuno di loro, né delle loro famiglie, era stato avvisato che stavano per mettere piede in una situazione estremamente pericolosa». Si tratta dell'ultima causa legale depositata a seguito della tragedia. E come già accaduto in alcune delle azioni legali precedenti, anche tra le righe di quest'ultima viene evocata la presunta abitudine di Scott di incoraggiare il pubblico a ignorare le indicazioni del personale di sicurezza e farsi strada aggressivamente verso il palco.