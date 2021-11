Cento 'ndranghetisti in manette per una tonnellata di cocaina

Giornalista in formazione

ROMA - E la pula bussò... stamattina all'alba. Cento mafiosi sono stati arrestati durante una maxi operazione, cinquanta solo a Milano. Durante il blitz è stata anche sequestrata una tonnellata di cocaina proveniente dal Sudamerica.

Da Reggio Calabria a Milano, passando da Firenze e Livorno. Le squadre mobili della Polizia di Stato, coordinate dal Servizio centrale operativo della Direzione centrale anticrimine, hanno eseguito più di cento misure cautelari. Le persone finite in manette sono tutte calabresi, provenienti dalla piana di Gioia Tauro, in provincia di Reggio Calabria. E tutte fanno parte di ramificazioni della 'ndrangheta e, secondo la Gazzetta del sud, appartengono alla cosca Molè. Il punto forte di questa 'ndrina: lo spaccio, dalla coca colombiana alla cannabis coltivata in Calabria.

Alla fine di una lunga indagine anti 'ndrangheta le procure distrettuali di Milano, Firenze e Reggio Calabria hanno emesso più di cento misure cautelari. I reati contestati sono di associazione mafiosa, concorso esterno in associazione mafiosa, detenzione e porto illegale di armi, associazione per delinquere finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti, produzione, traffico e cessione di sostanze stupefacenti, estorsione, usura, autoriciclaggio, corruzione, bancarotta fraudolenta e frode fiscale.

La Polizia di Stato, coordinata su tutto il territorio della Penisola questa mattina all'alba, ha inoltre proceduto al sequestro di quasi una tonnellata di cocaina proveniente dal Sudamerica. Ma l'operazione non si è svolta solo all'interno dei confini nazionali. In Italia come all'estero sono state poste sotto sequestro preventivo delle aziende, dei beni immobili, dei terreni e dei rapporti finanziari.