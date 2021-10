Gabby Petito è stata strangolata

JACKSON - Gabby Petito, la 22enne americana ritrovata senza vita lo scorso 19 settembre nei pressi del Parco nazionale del Grand Teton, nel nord dello stato del Wyoming, è morta per strangolamento. Lo ha annunciato il coroner della contea di Teton.

Secondo le autorità, la morte della giovane influencer risalirebbe a un periodo che va dalle tre alle quattro settimane prima del rinvenimento del suo corpo. Si parla quindi della fine del mese di agosto, ovvero dei giorni in cui la ragazza è stata data per scomparsa mentre stava facendo un viaggio "on the road" con il fidanzato, il 23enne Brian Laundrie, che risulta tuttora irreperibile.

Sul 23enne è pendente un mandato di cattura per aver utilizzato la carta di credito intestata alla compagna tra il 30 agosto e il 1° di settembre. Ma soprattutto, Laundrie è considerato dagli inquirenti come persona informata sui fatti per la scomparsa e la morte di Gabby.

Il coroner di Teton non ha rilasciato ulteriori informazioni sui risultati dell'autopsia e non è al momento noto se il fatto di aver stabilito la causa del decesso della giovane possa tradursi direttamente in ulteriori addebiti a carico del 23enne. La morte di Gabby Petito, lo ricordiamo, era già stata classificata in precedenza come omicidio e la conferma dello strangolamento è arrivata dopo «un'analisi dettagliata» ha detto il coroner Brent Blue. «In casi come questo non c'è mai nulla di scontato».